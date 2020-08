Aurier o Dumfries per il ruolo di terzino destro nel Milan di Stefano Pioli. La società prova un’altra operazione stile Hernandez. Pensiero Diaz del Real Madrid

Il Milan vuole iniziare la nuova stagione così come ha terminato quella appena conclusa. Risultati e punti pesanti: obiettivo qualificazione in Champions League. Per farlo, però, Stefano Pioli ha bisogno di innesti giusti in un mercato che rimane oculato.

L’obiettivo principale è il terzino destro, magari in una operazione in pieno stile Theo Hernandez. Così, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sul taccuini della dirigenza rossonera sono finiti Aurier e Dumfries. Il primo, ivoriano classe 1992 del Tottenham, è sicuramente quello più esperto ma ha addosso anche gli occhi del Bayer Leverkusen, che fra l’altro sembra anche in leggero vantaggio rispetto ai rossoneri. Il secondo, invece, è in forza al PSV ed è un classe ’96 orange, più esplosivo e prorompente, ma meno esperto.

Non è tutto. Il Milan attende anche il ritorno di Bakayoko con prestito oneroso dal Chelsea con diritto di riscatto e nel frattempo sonda il terreno col Real Madrid per il giovanissimo Diaz, trequartista ventunenne adattabile anche ad esterno d’attacco. Anche in questo caso la formula pensata dal club sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.

