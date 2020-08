Calciomercato Milan, contatti col Real: prestito possibile

Il Milan starebbe lavorando con il Real Madrid per il prestito di Brahim Diaz: il trequartista classe ’99 potrebbe essere il rinforzo giusto per Pioli

Nuova idea per iniettare qualità nella rosa del Milan. Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, i rossoneri avrebbero avviato i negoziati con il Real Madrid per il prestito di Brahim Diaz. Lo spagnolo classe ’99 è considerato un grande talento dal club spagnolo, che per questo non è disposto a cederlo in via definitiva. Diaz è capace di svariare in tutti i ruoli sulla trequarti campo e sugli esterni, giocando indifferentemente sia a destra che a sinistra. Il Milan, quindi, prova a bissare l’operazione Theo Hernandez e prova a strappare un altro talento al Real Madrid. Il prossimo colpo per Stefano Pioli, potrebbe essere Brahim Diaz.

