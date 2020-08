Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, risponde in maniera telegrafica sul rinnovo di Ibrahimovic

Filtra sempre ottimismo in casa Milan per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic nonostante l’accordo non ancora raggiunto e l’assenza dell’attaccante svedese al raduno di oggi in vista della nuova stagione. Intercettato da ‘Sky Sport’, Paolo Maldini ha risposto in maniera piuttosto telegrafica: “Ottimisti? C’è sempre ottimismo…”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La breve battuta del direttore tecnico fa seguito alle dichiarazioni di ieri da parte dell’agente Mino Raiola, anche lui ottimista sul raggiungimento di un nuovo accordo con il club rossonero. Sono insomma giorni decisivi: il Milan e Pioli attendono il ritorno di Ibra.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Reina a un passo dalla Lazio | Ultime CM.IT

Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: torna di moda Pezzella