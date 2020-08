Calciomercato Juventus, bomber più lontano | Simeone propone lo scambio

La Juventus lavora per regalare ad Andrea Pirlo un bomber per la prossima stagione: l’obiettivo nel mirino si allontana: Simeone pronto allo scambio

Andrea Pirlo inizia a delineare i primi obiettivi di mercato per la prossima stagione della Juventus. La priorità sarà sicuramente rinforzare la fase offensiva, trovando una punta da affiancare a Cristiano Ronaldo. Il mirino di Fabio Paratici così si è spostato in Premier League, puntando su Alexandre Lacazette, attaccante dell’Arsenal. Sul numero nove francese però avrebbero messo gli occhi anche Inter ed Atletico Madrid, con la squadra di Simeone che sembrerebbe fare molto sul serio. Infatti i colchoneros per convincere i ‘gunners’ a lasciar partire il bomber sarebbero pronti a mettere sul piatto alcune contropartite.

Leggi anche >>> Calciomercato, Antonio Barilla ESCLUSIVO | Svelato il futuro di Allegri

Il bomber dell’Arsenal sembrerebbe stufo di rimanere all’ombra di Aubameyang nella squadra di Arteta, così sarebbe disposto a cambiare maglia pur di tornare di nuovo protagonista. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes’, l’Atletico Madrid sembrerebbe essere la squadra in pole position al momento per l’acquisto del francese. A convincere i ‘gunners’ potrebbero essere i calciatori pronti ad essere messi sul piatto come pedine di scambio da Simeone. I nomi sarebbero principalmente tre: Thomas Lemar, Vitolo Machin ed Angel Correa. Tre ottimi calciatori che potrebbero convincere l’Arsenal a procedere ad uno scambio alla pari, facendo sfumare definitivamente l’obiettivo in attacco per la Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

DIRETTA Barcellona, addio Messi: tifosi protestano al Camp Nou – LIVE