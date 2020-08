Alla Fiorentina piacciono Piatek e Paredes, ma l’ostacolo è segnato dai costi. Barone e Pradé però ci lavorano per costruire una squadra con ambizioni europee

La Fiorentina prova a farsi bella in vista della nuova stagione. Vecchie ambizioni, nuove speranze: l’obiettivo è l’Europa, ma nessuno si nasconde a Firenze. Commisso è arrivato al timone proprio per riportare la Fiorentina ad alti livelli e quella del mercato è la strada maestra.

Nomi pochi, ma buoni. Anche perché la società proverà innanzitutto a trattenere i suoi pezzi migliori (non solo Chiesa) come il trittico difensivo composto da Milenkovic, nonostante su di lui ci sia il Milan, Pezzella e Caceres.

I nomi, dicevamo, si fanno per l’attacco con Piatek. L’ex rossonero è però valutato dall’Hertha circa 25 milioni di euro, quasi un salasso per le casse viola, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’. E poi c’è anche il Torino su di lui, come scrive ‘Tuttosport’, senza contare che l’addio di Higuain alla Juventus potrebbe generare una girandola di punte che potrebbe portare la Roma a cedere Dzeko proprio ai bianconeri, di conseguenza ripiegando su Piatek qualora Milik non dovesse accettare la corte giallorossa.

Così come Paredes, che a Iachini piace per il centrocampo ma è anche vero che il Psg ha sborsato solo un anno fa 50 milioni per strapparlo allo Zenit. E piace anche Javi Martinez, che potrebbe lasciare volentieri Monaco. Il mercato però propone anche soluzioni alternative per quanto concerne le modalità per riuscire in una trattativa. I viola potrebbero spingere per un prestito, magari con diritto se non obbligo di riscatto soprattutto nel caso dell’attaccante polacco che, in Germania, ha continuato a non brillare.

