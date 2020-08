Calciomercato Fiorentina, colpo in attacco | L’ammissione del presidente

I viola avrebbero chiuso l’acquisto del giovane Munteanu dal Viitorul Constanta. Le parole di Popescu

Colpo in prospettiva per la Fiorentina. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Romania, infatti, il club gigliato avrebbe definito l’acquisto di Louis Munteanu, 18enne centravanti rumeno del Viitorul Constanta, che nei prossimi giorni sarebbe atteso in Toscana per le consuete visite mediche prima di apporre la firma su un contratto di cinque anni con i viola. Le parole del presidente Gheorghe Popescu al portale ‘Pro Sport’ suonano come un’ammissione: “Non confermo né smentisco la cessione di Munteanu. Posso solo dire che stiamo ricevendo molte offerte per i nostri calciatori in questi giorni”.

