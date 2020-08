Calciomercato Fiorentina, Thiago Silva verso Londra

Thiago Silva è sempre più vicino all’approdo al Chelsea. Il difensore brasiliano non giocherà così in Italia: niente da fare per la Fiorentina

Niente Fiorentina per Thiago Silva. Contrariamente a quanto detto da diversi media nei giorni scorsi, il giocatore non vestirà la maglia viola. Il pressing di Commisso non sarebbe bastato: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’approdo dl difensore brasiliano a Londra è ormai imminente. Come anticipato, il Chelsea era in pole per Thiago Silva e presto verrà messo nero su bianco.

Il brasiliano chiude così la sua avventura al Psg con la sconfitta in finale di Champions League. Trofeo, che adesso proverà di conquistare con la squadra di Lampard.

