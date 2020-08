Javi Martinez vuole lasciare il Bayern Monaco. La trattativa non è semplice, ma lo snodo a favore dei viola potrebbe essere proprio il francese

Un centrocampista che ha vinto tutto, che dal 2012 veste la casacca del Bayern Monaco e che adesso, all’età di 32 anni, vorrebbe lasciare il club tedesco per rimettersi in gioco altrove. Magari in una piazza meno vincente ma comunque affascinante, che necessita di calciatori dai curriculum importanti e dalla grande esperienza internazionale.

Secondo ‘Sky Sport’ la nuova piazza potrebbe essere proprio la Fiorentina per Javi Martinez. La Viola dell’amico Ribery, con cui ai tempi del Bayern ha disputato molte partite e vinto tanto: dalla Champions League al Mondiale per club, dalla Bundesliga alla Coppa di Germania. Senza dimenticare Supercoppa Europea e tedesca.

Javi Martinez è in scadenza di contratto nel 2021, per cui potrebbe presto liberarsi anche a parametro zero. Ma i viola di Rocco Commisso ci starebbero provando da subito, forti della volontà del calciatore di cambiare aria e, manco a dirlo, dello sponsor Ribery che potrebbe giocare un ruolo determinante per la riuscita dell’operazione.

