Possibile futuro ancora in Italia per Mario Balotelli. Le dichiarazioni dell’agente Mino Raiola

Non solo Ibrahimovic e Donnarumma. Nell’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sky Sport’, Mino Raiola ha anche parlato del futuro di Mario Balotelli, che sarà sicuramente lontano da Brescia ma forse ancora in Italia. Queste le dichiarazioni dell’agente dell’attaccante: “Sicuramente Mario come giocatore non è finito, il calcio ha bisogno come l’acqua di attaccanti come lui. Ha ancora mercato anche in Italia. Stiamo parlando con due squadre, ma anche all’estero c’è interesse”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Sull’esperienza negativa di Brescia: “È iniziato tutto bene, poi c’è stata una incomprensione tra Cellino, Mario e forse anche me. Abbiamo scelto la strada del silenzio. Ovviamente il mondo intero ha già un’opinione su Mario, bisogna capire che quella è l’opinione e che solo con i fatti si può cercare di cambiarla”.

