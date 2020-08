Calciomercato Juventus, altri quattro colpi | Ecco la formazione di Pirlo

Dopo Arthur e Kulusevski, Paratici è al lavoro per mettere a segno altri acquisti. Ecco i nomi del 4-3-3 della nuova Juve

La Juventus ha fatto una scelta importante dopo l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Lione. Il presidente Andrea Agnelli ha deciso di voltare completamente pagina esonerando Sarri e affidando la squadra al debuttante Pirlo, annunciato appena qualche giorno prima per la formazione Under23 che milita in Serie C. Ora il campione del mondo 2006 lavora con il CFO Paratici per costruire una squadra in grado di vincere il decimo scudetto di fila e di migliorare il cammino in campo europeo. Sul terreno del calciomercato si prospetta una rivoluzione, con sei nuovi titolari rispetto alla stagione appena conclusa. Ma entriamo nel dettaglio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scontro con Khedira: le ultime

Preso già Kulusevski dall’Atalanta a gennaio (e poi lasciato in prestito al Parma) in attacco e chiuso lo scambio tra Pjanic e Arthur con il Barcellona a centrocampo, secondo ‘Top Calcio 24’ la Juve vuole mettere a segno altri quattro colpi. La priorità è rinforzare le fasce con due nuovi terzini: a destra si punta a Florenzi, sul quale però c’è anche l’Everton, che la Roma valuta 10-12 milioni; a sinistra intriga Alaba che non ha ancora trova l’accordo con il rinnovo con il Bayern Monaco e che potrebbe partire per una trentina di milioni. In mediana il sogno è Aouar, anche se il Lione spara alto: 65 milioni! Infine un centravanti: il favorito è ancora Jimenez, sebbene il Wolverhampton chieda 90 milioni. Quattro colpi da 197 milioni di euro: la Juventus punta a scambi e cessioni per abbassare la cifra. Ecco il 4-3-3 di Pirlo secondo l’emittente televisiva: Szczesny; FLORENZI, de Ligt, Chiellini, ALABA; Bentancur, ARTHUR, AOUAR; KULUSEVSKI, JIMENEZ, Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: mossa shock di Dybala!