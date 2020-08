Calciomercato Juventus, è ‘scontro’ con Khedira | Tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano su Sami Khedira. In scadenza nel giugno 2021, il tedesco è fuori dai piani di Andrea Pirlo

Dopo Matuidi, la Juventus punta a liberarsi anche di Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Ma la ‘missione’ bianconera è a dir poco ardua. Il bomber argentino ha ‘sfidato’ pubblicamente la società dicendo di volersi giocare le sue chance con Pirlo, ufficializzando lo ‘scontro’. Uno scontro in atto pure con il centrocampista tedesco, anch’egli in scadenza nel giugno 2021 e fuori dal neo progetto tecnico targato Andrea Pirlo. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Tuttosport’, il 33enne di Stoccarda nicchia sulla possibilità di una risoluzione contrattuale, proposta anche a Higuain. L’ex Real Madrid accetterebbe tale soluzioni solo in cambio di una ricca buonuscita da 6 milioni di euro, in sostanza il pagamento per intero dell’ultimo anno di contratto che lo lega alla società presieduta da Andrea Agnelli.

