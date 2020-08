Calciomercato Juventus, dalla Spagna: mossa shock di Dybala

Don Balon rivela la strategia del numero 10 della Juve. Futuro in bilico tra Real, Atletico Madrid e… Ronaldo

Lo scorso martedì il procuratore di Dybala ha rotto il silenzio e fatto un annuncio ufficiale, smentendo le voci che lo accostavano a diversi top club stranieri come Real Madrid o Manchester United e ribadendo la volontà di rinnovare il contratto con la Juventus. La trattativa per il prolungamento dell’attaccante argentino con la ‘Vecchia Signora’, tuttavia, si è arenata a causa delle alte richieste economiche dell’ex Palermo. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, fa tutto parte di una strategia da parte di Dybala, desideroso di lasciare Torino per uscire dall’ombra di Cristiano Ronaldo. Ma c’è di più.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, Dybala avrebbe chiesto al suo entourage di trovargli una nuova squadra, ma non si sarebbe aspettato un secco ‘No’ da parte di Zidane. Per questo avrebbe spinto il suo agente a negare i contatti con il Real Madrid per tutelare la sua immagine e restare appetibile sul mercato. Sempre secondo ‘Don Balon’, il suo sogno sarebbe quello di giocare nella Liga: chiusa anche l’opzione Barcellona per la presenza di Messi, non resta che l’Atletico Madrid che però, ad oggi, non si è fatto avanti con il numero 10 della Juve.

