Andrea Pirlo vuole un nuovo attaccante per il prossimo anno. La Juventus per accontentarlo potrebbe persino puntare al grande colpo dalla Spagna

Rivoluzione iniziata al Barcellona con l’esonero del tecnico Quique Setien e l’arrivo del successore Ronald Koeman. Sarà poi tempo di tornare sul mercato tra acquisti e soprattutto cessioni con diversi senatori dal futuro incerto. Tra questi spicca il nome di Luis Suarez che come sottolineato anche da ‘Fichajes.net’ sarebbe finito nuovamente nel mirino della Juventus, con Pirlo particolarmente attratto dalle qualità del bomber uruguaiano. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Il centravanti del Barça ha un contratto fino al prossimo anno ed è l’ultimo calciomercato in cui la squadra catalana potrebbe guadagnare da un suo addio. Pirlo dal canto suo vuole un nuovo attaccante e Suarez sembra scalare posizioni nella lista dei desideri dell’allenatore bianconero che vorrebbe approfittare della crisi del Barcellona. La Juventus dal canto suo avrebbe inoltre già contattato i catalani per chiedere il prezzo di partenza del bomber uruguaiano. Suarez ad ogni modo per ora vorrebbe continuare con gli spagnoli anche se il suo destino appare incerto e toccherà a Koeman prendere una decisione nella pre-season. In caso di apertura, però, chiederebbe un ingaggio di almeno 13 milioni netti a stagione per i prossimi tre anni, qualcosa come 47-48 milioni lordi complessivi sfruttando il Decreto Crescita.



