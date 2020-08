Calciomercato Juventus, Ronaldo a Lisbona | Rumors su incontro col Psg

Il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo si trova a Lisbona con la sua famiglia. Nessun commento da parte del Paris Saint-Germain su un possibile incontro con CR7

Cristiano Ronaldo si trova a Lisbona, rumors confermati da ‘Sky Sport’. Qualcuno associa la sua presenza nella Capitale portoghese – dove sta andando in scena la Final Eight di Champions League, traguardo mancato con la sua Juventus – a un possibile incontro di calciomercato con il Paris Saint-Germain, che sappiamo essere intenzionato a portarlo a Parigi. Come riporta ‘Repubblica.it’, sia dal ritiro della squadra transalpina che dalla stessa società dell’emiro non sono arrivati commenti a riguardo. Del resto adesso tutta la concentrazione è sulla finale di Champions in programma domenica sera.

Per ‘Sky Sport’ CR7 è a Lisbona con tutta la sua famiglia e al momento non ci sono segnali che lasciano pensare a un vertice tra lui, che a Lisbona ha anche interessi di natura economica, e la dirigenza del PSG. Tuttavia tocca tenere le antenne dritte, visto che la proprietà della società francese vuole davvero mettere le mani sul suo cartellino. Per la Juventus è incedibile fino a un certo punto, ovvero fino a una proposta da 50-60 milioni di euro. Con la sua partenza, il club bianconero si libererebbe di un ingaggio monstre da 31 milioni di euro netti, circa 60 lordi.

