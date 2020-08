Calciomercato Napoli, Gabriel ha deciso: accordo ad un passo

La trattativa per Gabriel Magalhaes è arrivata ad un punto di svolta: il centrale del Lille ha scelto l’Arsenal, niente da fare per il Napoli

Potrebbe essere sfumata in maniera definitiva per il Napoli la possibilità di fare un secondo colpo dal Lille, dopo Victor Osimhen. Non è una novità che i partenopei abbiano un debole per Gabriel Magalhaes: centrale classe ’97. Anche la richiesta del Lille -30 milioni di euro- è ormai risaputa, ma gli azzurri devono prima effettuare delle operazioni in uscita per poi avanzare l’offerta ai francesi. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis ha preso tempo nelle ultime settimane, aspettando anche gli sviluppi della vicenda Koulibaly, continuando tuttavia a trattare con l’entourage di Gabriel. Non è dello stesso avviso del Napoli, l’Arsenal: meno attendista. I ‘Gunners’ potrebbero aver dato l’accelerata decisiva.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo a Lisbona | Rumors su incontro col Psg

Calciomercato Napoli, scatto dell’Arsenal | Accordo vicino per Gabriel Magalhaes

Secondo quanto rivelato da ‘L’Equipe’, l’Arsenal avrebbe raggiunto un’intesa sia con il Lille che con Gabriel Magalhaes. Il club inglese avrebbe offerto un quinquennale al centrale brasiliano, nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale sulla chiusura della trattativa. Beffato il Napoli, che ha dovuto prendere tempo prima di tentare l’offensiva giusta con il Lille. Il club campano, d’altronde, deve riuscire a fare cassa prima di tornare a fare operazioni importanti in entrata. Intanto, è ancora l’Arsenal ad anticipare il Napoli su un giocatore del Lille: Gabriel Magalhaes sarà il prossimo centrale di Mikel Arteta.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, contatti col Barcellona | Bomber per Pirlo

Champions, Lione-Bayern Monaco 0-3: Gnabry e Lewandowski per la finale



Calciomercato Roma, Everton-Florenzi: nuovi contatti. Ultime CM.IT