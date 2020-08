Calciomercato Inter, novità sul fronte Perisic | La volontà di Conte

Fra i protagonisti della vittoria sul Barcellona, Perisic potrebbe non essere riscattato dal Bayern Monaco: Conte ha un’idea per il croato

Lo straordinario stato di forma del Bayern Monaco è sotto gli occhi di tutti, il trionfo per 8-2 sul Barcellona è solamente l’ultimo dei grandi risultati dei bavaresi. Fra i protagonisti del club tedesco c’è anche Ivan Perisic. L’esterno croato è ancora di proprietà dell’Inter ed il Bayern Monaco non ha ancora trovato un accordo per il riscatto del prestito. Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, Antonio Conte avrebbe cambiato idea riguardo a Perisic e sarebbe disposto a riabbracciarlo in nerazzurro. Il futuro del croato potrebbe essere, quindi, nuovamente sotto la ‘Madunina’. Prima, però, bisognerà conoscere il destino del tecnico salentino: diviso fra la conferma e l’addio all’Inter dopo una sola stagione. Infine, qualora il Bayern decidesse di non riscattarlo, Perisic potrebbe essere ben accetto a Milano: in ogni caso, bisognerà attendere la fine della stagione e quella del Bayern potrebbe andare lunga.

RM

