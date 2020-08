La disfatta del Barcellona in Champions segna la fine di un ciclo e i tifosi dell’Inter si scatenano sui social, sognando Messi

Si poteva perdere ma non così. La disfatta del Barcellona contro il Bayern Monaco apre scenari impensabili, segnando la fine di un ciclo, forse non soltanto in campo. Proprio per questo sui social si sono scatenati i tifosi dell’Inter (e non solo) sul futuro di Lionel Messi. In molti chiamano la ‘Pulce’ a Milano, in tanti vedono questa sconfitta come l’occasione giusta per tentare il fuoriclasse argentino. Appelli veri e proprio, ironie e sfottò anche di tifosi avversari. Ecco alcuni dei tweet:

Messi na Inter vai ser massa — Victor (@VictorTCanova) August 14, 2020

Messi al Inter — Kronito (@NestorNahuelpa3) August 14, 2020

Forse è vero che Messi va all’Inter 🤔 — Anna Schiffino (@AnnaSchiffino) August 14, 2020