Ci saranno grossi scossoni alla Juventus anche nel parco giocatori dopo l’avvento in panchina di Andrea Pirlo. Il club bianconero inizierà un’opera di rinnovamento che vedrà tra gli altri Gonzalo Higuain lasciare Torino. La dirigenza della Continassa è alla ricerca di una punta che possa integrarsi con Cristiano Ronaldo e Dybala, al netto di una clamorosa cessione del numero dieci. Milik rimane un nome sensibile per Paratici e Nedved: la ‘Vecchia Signora’ ha la disponibilità del polacco, ma l’accordo con il Napoli è complicato malgrado il mancato rinnovo dell’ex Ajax.

Juventus, tentazione Zapata: l’Atalanta fissa il prezzo

Anche Jimenez e Lacazette sono dei profili al vaglio della Juventus, senza dimenticare Duvan Zapata. Il colombiano dell’Atalanta, forse ancor più di Milik, resta la tentazione maggiore dei campioni d’Italia per rinforzare il pacchetto offensivo come scrive ‘Sport Mediaset’. Gli orobici del patron Percassi non vogliono però privarsi del loro ariete e per trattare un’eventuale cessione chiedono almeno 60 milioni di euro. Cifra fuori portata al momento per la Juve, che punta ad abbassare il cash attraverso l’inserimento di alcune contropartite tecniche come ad esempio Perin. L’eventuale offensiva dei bianconeri è rimandata però alle prossime settimane, con l’Atalanta intenzionata a rimandare ogni discorsi per concentrarsi solo sulla Final Eight di Champions League.

