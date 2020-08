Dopo de Ligt, anche Dybala alla Juventus rischia di saltare l’inizio della prossima stagione dopo l’infortunio rimediato contro il Lione in Champions League

Tra futuro e campo. Paulo Dybala è sempre al centro dell’attenzione in casa Juventus, con l’argentino e la società che lavorano sul rinnovo anche se un’offerta da capogiro vicina ai 100 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola. Il numero dieci è in questo momento in vacanza in attesa di novità sul prolungamento, ma il suo ritorno in campo slitterà rispetto ai compagni vista la ricaduta sull’infortunio muscolare alla coscia rimediato nella serata di Champions League contro il Lione.

Juventus, tegola Dybala: un mese di stop

Stando a ‘Tuttosport’ Dybala rischia uno stop di circa un mese, che non gli permetterebbe di tornare ad allenarsi il 25 agosto alla Continassa per l’inizio della preparazione pre-campionato in vista della prossima stagione. La partenza della Serie A è fissata al 19 settembre e l’ex Palermo potrebbe saltare le prime giornate di campionato in attesa di recuperare la migliore condizione dopo l’infortunio. Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Pirlo sulla panchina bianconera, con il nuovo tecnico che oltre a de Ligt (si opererà oggi alla spalla a Roma) potrebbe fare a meno anche di Dybala per l’inizio della nuova stagione.

