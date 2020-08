Calciomercato Napoli, non solo Reguilon | Spunta la giovane promessa

Non solo Reguilon per il calciomercato Napoli, spunta la giovane promessa Mykolenko

Prosegue la ricerca di un terzino sinistro da parte del Napoli. Reguilon è il nome caldo, un talento spagnolo classe 1996 messosi in mostra con la maglia del Siviglia ma di proprietà del Real Madrid. Il Ds Giuntoli vaglia però anche altri profili. Giungono infatti novità e dettagli sull’interesse degli azzurri per Vitaliy Mykolenko: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Napoli, Mykolenko nel mirino di Giuntoli: le ultime

Insieme a Reguilon, riporta il ‘Corriere dello Sport’, per la fascia sinistra il Napoli starebbe seguendo anche Vitalij Mykolenko, 21enne ucraino della Dinamo Kiev con enormi margini di miglioramento. La sua quotazione sarebbe già vicina ai dieci milioni di euro e il suo profilo intrigherebbe molto il club di Aurelio De Laurentiis. Qualora non dovesse concretizzarsi il colpo dai ‘Blancos’, quindi, gli azzurri non si farebbero trovare impreparati.

