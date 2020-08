Ciro Immobile scatenato: oltre alla Scarpa d’Oro, lo scudetto accarezzato, Gasperini e David Silva, l’attaccante della Lazio ha ufficializzato il suo futuro alla Lazio

Ciro Immobile e la Lazio: il matrimonio è destinato a continuare. L’attaccante biancoceleste si è raccontato in una lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’, in cui ha toccato anche l’argomento scudetto, la Scarpa d’Oro, il ‘veleno’ di Gasperini e l’arrivo di David Silva. Non solo, perché il classe ’90 ha poi parlato anche di calciomercato, di rinnovo, di possibilità e retroscena. Sul prolungamento di contratto, il bomber di Torre Annunziata ha ammesso: “Sto aspettando che mi chiamino. Con Lotito ho avuto l’imprinting ideale, c’è un bel feeling, anche Tare me lo ripete sempre”.

Calciomercato Lazio, Immobile: “Aspetto la chiamata per il rinnovo fino al 2025. Resto a vita!”

Non solo, perché Immobile ha fornito anche parecchi dettagli, confermando sostanzialmente tutte le indiscrezioni di Calciomercato.it, dall’interesse del Newcastle con la nuova proprietà all’intenzione di rinnovare fino al 2025. “Nel periodo in cui si parlava del possibile acquisto del Newcastle da parte del fondo dello sceicco hanno chiamato il mio agente, Alessandro Moggi. Poi la Premier non ha fatto passare quella proposta, o il fondo si è ritirato, non ricordo bene – racconta l’attaccante della Lazio -. So che stavano cercando anche un tecnico italiano, Allegri o Spalletti”.

Spazio anche ai retroscena sulla suggestione Napoli e, soprattutto, all’annuncio sul futuro: “Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio. Il rinnovo sarà triennale, quindi il contratto scadrà nel 2025 quando avrò compiuto 35 anni. Prima che arrivassi alla Lazio i contatti con il Napoli erano frequenti, ma per una ragione o per un’altra non siamo mai andati a dama. Napoli è la città dove sono nato, il Napoli lo seguo sempre con affetto, ma quello che mi ha dato e mi sta dando la Lazio non ha prezzo“. Infine una battuta anche sul ritiro: “Giocherò fino a quando la testa mi guiderà come adesso”.