Trentasei gol in campionato. Ciro Immobile stavolta ha superato se stesso, raggiungendo Gonzalo Higuain come recordman di tutti i tempi in Serie A in una stagione. E soprattutto vincendo la Scarpa d’Oro, a dispetto di gente come Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo. Una bella soddisfazione per l’attaccante della Lazio, su cui si sono posati gli occhi di tanti club – tra cui l’Everton di Ancelotti -, ma con i biancocelesti che non vogliono farselo scappare e studiano il rinnovo. Immobile ha parlato anche di questo nell’intervista al ‘Corriere dello Sport’: “Pazzesco, io davanti a Ronaldo e Lewandowski, se rileggo l’albo d’oro al contrario quasi non ci credo. Ho spezzato un incantesimo, interrotto il duetto Leo-Cristiano. Per questo ho ringraziato la squadra, era il minimo. Rigori lasciati? L’equilibrio del gruppo è più importante”.

Immobile a Gasperini: “La Lazio non gli piace, ci mette il veleno”. Poi annuncia David Silva

Il rimpianto si chiama scudetto: “Prima del lockdown eravamo a un solo punto dalla Juve e, soprattutto, mentalmente a mille. Le partite le vincevamo prima ancora di giocarle. La sospensione ci ha danneggiato, è stata gestita male. La nostra ripartenza è stata pessima, la partita che ha provocato i guasti maggiori, quella di Bergamo, è stata vissuta come la chiusura di un ciclo dopo il 3-3 dell’andata”. In quel match, Gasperini non risparmiò le critiche a Immobile: “Io simulatore? L’ennesima ca***ta su di me. Due rigori netti. La Lazio non gli piace proprio. Penso che non gli sia ancora andata giù la sconfitta nella finale di coppa Italia, per il mani di Bastos. Quando parla di noi ci mette il veleno”.

Una chiosa anche sull’arrivo, che ormai sembra destinato a concretizzarsi di David Silva. Immobile, sostanzialmente, quasi lo ufficializza: “Grande giocatore e grande esperienza, lo aspettiamo a braccia aperte. Non vedo l’ora che arrivi, noi prima che calciatori della Lazio siamo tifosi della Lazio”.