Calciomercato, nuovo affare tra Napoli e Parma: ostacolo Genoa per gli emiliani

Napoli e Parma potrebbero portare a termine un nuovo affare: ai crociati piace Llorente, seguito anche dal Genoa e dal Lille

Arrivato la scorsa estate a parametro zero, il futuro di Fernando Llorente al Napoli sembra ormai destinato a chiudersi dopo una sola stagione. Il basco, fortemente voluto da Carlo Ancelotti, è stato praticamente inutilizzato da Rino Gattuso e il suo futuro appare lontano dal capoluogo campano.

E come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, potrebbe profilarsi un nuovo affare tra Napoli e Parma. I due club sono spesso in sinergia sul mercato e i crociati starebbero pensando allo spagnolo per rafforzare l’attacco, complice anche i diversi infortuni di Inglese. Su Llorente c’è però l’ostacolo Genoa, con il nuovo ds Faggiano (ex Parma) che vorrebbe bruciare la concorrenza del suo vecchio club. Attenzione però anche al Lille, che potrebbe puntare su Llorente come vice Burak Yilmaz.

