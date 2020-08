Calciomercato Roma, non tramonta la pista Smalling

La Roma non abbandona la pista Smalling: il difensore inglese spinge per il rientro e il Manchester United può abbassare le pretese

La Roma spera e sogna il ritorno. Ritorno che sarebbe estremamente gradito anche da parte di Chris Smalling, che quando ha dovuto dire addio al club giallorosso non ha nascosto la propria amarezza. Il difensore inglese è dovuto tornare a Manchester dopo che il Manchester United e la Roma non avevano trovato l’accordo per il riscatto, ma la possibilità di rivedere il giocatore nella capitale non è affatto da escludere.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, la Roma sembra intenzionata a riprendere il discorso con i ‘Red Devils’. I 20 milioni di euro richiesti sono giudicati troppi dai capitolini, ma Fienga spera sia nella volontà del giocatore, sia che lo United abbassi le proprie pretese. La Roma è pronta ad affrontare la questione a tempo debito. Il difensore ha sempre dichiarato di voler restare nella capitale, ma attenzione anche all’interessamento dell’Inter, che con lo United ha dimostrato di avere un ottimo rapporto visti gli affari Lukaku, Young e Sanchez.

