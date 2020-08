Calciomercato Juventus, Paratici in bilico | Arriva la smentita UFFICIALE

La Juventus ha comunicato l’esonero di Maurizio Sarri. In bilico apparentemente anche Paratici ma arriva la smentita

Sarri non è più l'allenatore della Juventus. Il club bianconero ha comunicato l'esonero del tecnico ex Napoli e Chelsea che paga un'annata sottotono culminata con l'eliminazione in Champions. Nelle ultime ore si è parlato molto anche del futuro di Fabio Paratici, altro papabile partente, ma arrivano notizie ben differenti dagli ambienti juventini.

Già ieri erano arrivate rassicurazioni da parte di Agnelli in merito al futuro del dirigente bianconero. In questo senso come evidenziato dall’Ansa sono “totalmente infondate” le voci di un allontanamento di Paratici dalla Juve. A renderlo noto la stessa società piemontese che ha quindi così smentito le indiscrezioni circolate sul proprio dirigente.

