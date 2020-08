Calciomercato Inter: grandi colpi per Conte, ma Suning ha allertato Allegri

Al termine della stagione, Antonio Conte e l’Inter si confronteranno: la società è pronta a fare grandi colpi per il tecnico, ma non accetta più sfoghi. Ed ha allertato Allegri

L’Inter e Antonio Conte hanno accordato una “tregua” dopo le durissime dichiarazioni del tecnico in seguito alla vittoria sull’Atalanta di sabato scorso. La dirigenza, ovviamente, non ha gradito quello sfogo in diretta tv, ma oggi c’è un match fondamentale da giocare col Getafe e tutte le energie del club devono essere rivolte al conseguimento dell’Europa League, alla ricerca del primo titolo dall’ormai lontano 2011.

Quando la stagione sarà ufficialmente terminata, avrà luogo però il faccia a faccia tra l’allenatore e Zhang jr, dal quale nascerà l’Inter del futuro. Secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la società si attende una nuova, dispendiosa lista della spesa dal suo allenatore, ma sarebbe pronta ad aprire ancora il portafogli per accontentarlo.

Calciomercato Inter, la proposta di Suning a Conte

All’ex c.t. riconoscono il grande merito di aver quasi annullato il gap con la Juventus (come dimostra il secondo posto a -1), ma gli chiederanno di rispettare la policy aziendale. Non saranno più tollerati sfoghi pubblici, Conte dovrà controllare le sue emozioni soprattutto davanti alle telecamere, e se questa condizione non sarà rispettata le strade dovranno separarsi.

Le parti, a quel punto, negozierebbero una risoluzione contrattuale: gli restano due anni a 11 milioni netti, ma al salentino non converrebbe essere “imprigionato” da queste cifre. Meglio mettersi d’accordo per andare subito alla ricerca di una nuova avventura, la stessa che inizierebbe Massimiliano Allegri. L’ex juventino è il candidato numero uno ed è già stato allertato in via informale, ma dipenderà tutto da Conte. Se accetterà di essere meno impulsivo e troverà un accordo con Suning, l’Inter sarà ancora sua.

