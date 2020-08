Sono potenzialmente tanti gli intrecci di calciomercato tra la Serie A e il PSG: dalla suggestione Cristiano Ronaldo ad Antonio Conte. Christophe Berard ne ha parlato in diretta su Calciomercato.it

Cristiano Ronaldo e il PSG: la bomba è arrivata oggi dalla Francia. Il portoghese è stato nuovamente accostato alla squadra della capitale, anche se la realtà potrebbe essere diversa. “Non credo a questa notizia di CR7 al PSG. Il portoghese nell’ottobre del 2019 in un ristorante con il suo agente aveva parlato di questa possibilità, anche per i tanti tifosi portoghesi che sono in Francia. Ma era un sogno di ottobre 2019 e oggi non credo alla possibilità di vedere Ronaldo a Parigi”. A parlare è Christophe Berard, giornalista di ‘Le Parisien’, in diretta su Calciomercato.it. I motivi sono presto spiegati: “Il PSG perderà quasi 150 milioni dopo la crisi Covid e anche per il PSG i soldi sono importanti. Ronaldo è ancora forte, ma ha 35 anni“. Poi Berard svela il vero obiettivo di CR7 e Mendes: “Il sogno è più di prendere più soldi dalla Juventus che andare al PSG. Lui disse di non essere felice a Madrid, poi con più soldi è tornato subito felice. In Europa ci sono solo PSG, Real e Manchester United che potrebbero comprare Ronaldo”.

Conte-PSG, Berard a CM.IT: “Leonardo tiene i contatti…”

Non solo Cristiano Ronaldo, perché Leonardo ha provato anche a prendere Dybala: “Era molto più interessato a lui. Ma queste ipotesi sono oggi chiuse, perché c’è il Covid e il PSG non credo che quest’anno spenderà tanti soldi sul mercato”. Ma soprattutto qualche ribaltone clamoroso può arrivare in panchina: “Non so di preccordi con Allegri – continua Berard -, ma se il PSG perderà con l’Atalanta Tuchel potrebbe andare via perché sarebbe una catastrofe. Però la società è contenta del mister, che se va in semifinale rimarrà. Un giorno vedo più Conte che potrebbe venire a Parigi. Contatti? Penso che Leonardo abbia contatti almeno con 2-3 allenatori e sarà il match con l’Atalanta che deciderà il futuro di Tuchel”. Dunque Antonio Conte, che oggi è tornato addirittura in orbita Nazionale, resta tra i nomi potenzialmente sul taccuino del ds del PSG Leonardo, ancor di più in un momento così particolare all’Inter per il tecnico salentino, nonostante il messaggio dei tifosi in suo favore.