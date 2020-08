Altro colpo a un passo per il calciomercato Lazio, accordo raggiunto per Fares della Spal

La Lazio supera Torino e Fiorentina e si avvicina al colpo dalla Spal. Dopo l’acquisto di Gonzalo Escalante, il club di Lotito è pronto a chiudere un altro rinforzo in vista della prossima stagione. La dirigenza è infatti al lavoro per assecondare le richieste di Inzaghi, come dimostra l’avvicinamento a Fares nelle ultime ore: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Lazio, si avvicina Fares: le cifre

Tra Lazio e Spal, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe stata raggiunta un’intesa di massima per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. L’acquisto dell’esterno sarebbe una specifica richiesta di Inzaghi, che gradisce il suo profilo nonostante i gravi problemi fisici accusati quest’anno. Fares, tornato in campo in questo finale di campionato, è pronto quindi a ripercorrere la strada già tracciata da Manuel Lazzari, oggi tra i migliori elementi nella rosa laziale.

