Calciomercato Lazio, offerto triennale da 4 milioni a stagione a David Silva

David Silva, svincolato dopo la scadenza del contratto col Manchester City, è pronto per una nuova avventura. Oltre alla Lazio, attenzione a Valencia e Betis Siviglia

Dopo la lunga esperienza col Manchester City, terminata poche settimane fa, David Silva è a caccia di nuovi stimoli. E le offerte per il 34enne fantasista spagnolo non mancano: dalla Major League Soccer a mete decisamente più esotiche, passando per Italia e Spagna. Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, non ha smentito la possibilità di fare un tentativo per il calciatore, mentre Valencia e Betis Siviglia premono per riportarlo in patria. Nel frattempo, però, secondo ‘gazzetta’.it, il club biancoceleste avrebbe già presentato una prima proposta all’entourage del calciatore da 4 milioni di euro a stagione (bonus compresi) per i prossimi tre anni. La società capitolina sarebbe in attesa di una risposta dal calciatore, ma la Lazio fa sul serio per David Silva.

