Insieme al futuro di Conte c’è da valutare anche quello di Eriksen, che dipendere dal prossimo allenatore dell’Inter e da quello di Allegri e Pochettino

In casa Inter, nonostante il secondo posto a -1 dalla Juventus e un’Europa League ancora da giocarsi, sono in corso parecchie valutazioni. A partire da quelle su Antonio Conte, che dopo lo sfogo post-Atalanta ha aperto degli scenari che non sembravano possibili. Come quello delle dimissioni del tecnico leccese, che potrebbero avvenire se la società non agirà in funzione delle sue parole. Difficile l’esonero del tecnico, soprattutto per l’aspetto economico, ma come raccolto da Calciomercato.it si potrebbe prospettare addirittura un licenziamento per giusta causa nei confronti di Conte.

LEGGI ANCHE >>> Conte ha scelto la sua nuova squadra | Niente Juventus

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo acquisto | Annuncio dopo il Getafe

Calciomercato Inter, Conte o Eriksen: il futuro della panchina cambia tutto

Subito si è aperto il toto-successore, con due nomi in particolare sulla lista: Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino. Come riporta ‘Libero’, a quello di Conte è sostanzialmente legato anche il futuro di Christian Eriksen. L’allenatore nerazzurro ha dato un ulteriore segnale del fatto che il danese non fosse il giocatore richiesto da lui in estate e fondamentalmente non sa che farsene di lui.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In caso di arrivo di uno dei due tecnici sopracitati, l’ex Tottenham diventerebbe invece il perno della nuova Inter: con Allegri sarebbe il fulcro del 4-3-1-2 dietro le punte, modulo e ruolo decisamente congeniali al calciatore. Con Pochettino non servirebbero neanche le prestazioni, visto che l’argentino ha costruito su Eriksen il suo Tottenham arrivato in finale di Champions. Se invece Conte dovesse rimanere, allora ecco che il danese rischierebbe addirittura il taglio insieme ad alcuni dirigenti.