Calciomercato Inter, nuovo acquisto | Annuncio dopo il Getafe

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’affare Sanchez con il Manchester United. Stando a indiscrezioni raggiunto l’accordo con il Manchester United

In casa Inter tiene banco la questione Conte. Nel frattempo, però, la dirigenza prosegue il lavoro sul calciomercato. A tal proposito, secondo il ‘Corriere della Sera’, è stato ‘risolto’ l’affare Sanchez, nel senso che Marotta ha trovato finalmente un accordo col Manchester United per l’acquisto a titolo definitivo del cileno. Accordo sui 15 milioni di euro, con l’annuncio che dovrebbe arrivare subito dopo la gara di Europa League col Getafe, senza intesa coi ‘Red Devils’ l’ultima dell’ex Udinese in maglia nerazzurra. Per ‘La Gazzetta dello Sport’ è arrivato il sì dello stesso giocatore per ‘spalmare’ il ricchissimo ingaggio di 15 milioni su un contratto triennale, ovvero fino al giugno 2023.

