Calciomercato Inter, caso Conte: “Alla Juventus torna di corsa. Decisione a breve”

Antonio Conte potrebbe tornare alla Juventus. Secondo Andrea Di Caro, la decisione sul suo futuro all’Inter sarà presa entro una settimana

Il caso Antonio Conte continua a far discutere in casa Inter. Le dichiarazioni del tecnico hanno messo seriamente in dubbio la sua permanenza sulla panchina nerazzurra, e Andrea Di Caro, vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha commentato la situazione ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, su ‘Radio24’: “Non dico che Conte abbia torto quando parla della crescita societaria dell’Inter, però non capisco perché se lui chiede tempo per quella sportiva, la società invece debba riuscirci in sei mesi. C’è ancora un’Europa League da giocare”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte e il licenziamento per giusta causa | Ultime CM.IT

Secondo Di Caro, “Conte ha fatto un ottimo lavoro in campo, ma resta sbagliata la modalità con la quale si prende meriti escludendo gli altri. L’Inter non ha fatto acquisti in Serie C, ha preso Lukaku per 83 milioni”. Uno scenario che potrebbe portare al divorzio, con un clamoroso ritorno all’orizzonte: “Conte sta facendo capire che se resta all’Inter decide lui, oppure sta mandando messaggi ad altri club. Se lo chiama la Juventus, ci va di corsa”. In ogni caso, per Di Caro “il divorzio non è inevitabile. Si deciderà entro una settimana”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Conte può tornare in Premier | Le ultime

Calciomercato Inter, scontro Eriksen-Conte: il danese spera in due eredi