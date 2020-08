Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo in avanti | Lo vuole Ronaldo

Turno di riposo per Ronaldo, che però non perde tempo e consiglia la Juventus sul mercato: dalla Spagna rivelano un obiettivo indicato dal portoghese

La fame di vittorie di Cristiano Ronaldo è celebre e la sua voglia di migliorarsi è totalizzante. Questa attitudine mentale, il portoghese la estende anche alla Juventus e cerca sempre dei punti deboli da migliorare all’interno della compagine bianconera. Come rivelato dalla Spagna, infatti, ‘CR7’ avrebbe indicato a Paratici un suo ex compagno per migliorare la rosa della Juventus.

Calciomercato Juventus, idea Ozil | Lo consiglia Ronaldo

Secondo quanto riportato da ‘donbalon.com’, Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato alla Juventus di puntare su Mesut Ozil per la prossima stagione. Il portoghese è stato compagno di squadra del turco ai tempi del Real Madrid e non si è dimenticato le sue qualità da assist-man. Ozil sta vivendo delle stagioni complicate con l’Arsenal, anche se da quando è arrivato Arteta in panchina sono cresciute le sue quotazioni nella compagine inglese. I ‘Gunners’, in ogni caso, potrebbero acconsentire ad una sua cessione a causa di una situazione contrattuale non ideale: il fantasista turco, infatti, andrà in scadenza nel 2021. Per la Juventus potrebbe rappresentare una buona occasione di mercato. Nonostante i suoi 31 anni, Ozil è ancora in grado di fare la differenza in qualsiasi club del mondo: parola di Cristiano Ronaldo.

