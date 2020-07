Juventus, turno di riposo per Ronaldo | Salta la Roma

Nell’ultima partita di Serie A della Juventus, Sarri sembra essere intenzionato a dare un turno di riposo a Cristiano Ronaldo: non ci sarà contro la Roma

Non ci sarà Cristiano Ronaldo per l’ultima partita di campionato della Juventus. Maurizio Sarri sembra essere intenzionato a dare un turno di riposo al portoghese: la priorità del tecnico bianconero rimane la gara di ritorno con il Lione. Il giudizio finale sulla stagione della compagine piemontese passa dal cammino in Champions League e, per questo, Ronaldo dovrebbe saltare la partita con la Roma.

Juventus-Roma, turno di riposo per Cristiano Ronaldo

Il campionato di Cristiano Ronaldo potrebbe essere terminato anzitempo: nell’ultimo turno di Serie A la Juventus ospita la Roma, ma il portoghese dovrebbe riposarsi. Il bilancio stagionale di ‘CR7’ dice 31 reti in 33 partite di campionato, l’ex Real Madrid è riuscito a migliorare il suo rendimento in questa seconda stagione in Italia. Nella partita in cui verrà consegnato lo scudetto ai bianconeri, però, Ronaldo non scenderà in campo. L’asso portoghese si prenderà una pausa per ricaricare le batterie ed essere al meglio per la ripresa della Champions League, da sempre la sua competizione preferita.

RM

