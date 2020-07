Calciomercato Napoli, parla Osimhen: “Capitolo emozionante”

Dopo l’ufficialità, ecco le prime dichiarazioni di Osimhen da nuovo giocatore del Napoli: “Capitolo emozionante, non vedo l’ora di scendere in campo”

L’attesa per lo sbarco di Victor Osimhen a Napoli è finita: nella giornata odierna, De Laurentiis ha annunciato ufficialmente l’acquisto dell’attaccante. In serata sono arrivate anche le prime parole del nigeriano da giocatore azzurro. Osimhen aveva già ringraziato i tifosi del Lille per il supporto ricevuto, ora ha rivolto lo sguardo verso il suo futuro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per Zaniolo | Offerti due giocatori

Calciomercato Napoli, Osimhen è impaziente: “Non vedo l’ora di scendere in campo”

Il nuovo acquisto del Napoli ha rilasciato le prime dichiarazioni. Sul proprio profilo ‘Twitter’, infatti, Osimhen ha rivelato: “Un capitolo emozionante, non vedo l’ora di scendere in campo con i miei compagni. Inoltre, voglio ringraziare i tifosi per le ultime settimane, prometto che darò tutto me stesso sul terreno di gioco per il bene della squadra”. Un entusiasmo incontenibile quello dell’attaccante nigeriano, il nuovo gioiello di Gattuso sembra essere pronto.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, esonero Sarri e nuovo allenatore: il piano della Juventus

Juventus, Agnelli: “Per Pirlo speriamo in un percorso che porti in prima squadra”

Calciomercato Inter, complicazioni per Marotta | Si è inserito il Real Madrid