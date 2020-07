Calciomercato Inter, conferme dalla Spagna sull’assalto a Messi: le cifre

Calciomercato Inter, i nerazzurri fanno sul serio per Lionel Messi: le voci di un’offerta concreta al fuoriclasse del Barcellona trovano conferma in Spagna

Lionel Messi all’Inter, una trattativa molto difficile ma non del tutto impossibile. E’ quello che emerge dai rumours di questi giorni, con la trasmissione ‘Jugones’ di ‘El Chiringuito Tv’ che conferma le cifre eventuali dell’operazione già circolate di recente. Vale a dire, un contratto faraonico da 65 milioni di euro lordi per quattro anni e un totale di 260 milioni di euro. La tv iberica sostiene che i nerazzurri ci stiano pensando seriamente e che per il Barcellona potrebbe prospettarsi una situazione non facile. Messi vorrebbe un profondo rinnovamento ed è in rotta con il presidente Bartomeu. Stando alle ultime informazioni in possesso di Calciomercato.it, al momento Messi non ha manifestato la volontà di lasciare il Barcellona. Ma le cose potrebbero cambiare se il numero uno blaugrana non riuscisse a convincere la ‘Pulce’ della bontà del nuovo progetto. La strategia dell’Inter, intanto, per provare ad approfittarne si sta delineando.

