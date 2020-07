Il sogno di Conte per la mediana resta Kante ma potrebbero tornare in auge nomi come Ndombele e Sissoko. Occhio al possibile scambio

Caccia ad un nuovo centrocampista per l’Inter che vorrebbe regalare ad Antonio Conte un mediano di rottura capace di dare muscoli e centimetri al reparto. Stando a quanto scritto dal ‘Corriere dello Sport’ un’idea da seguire con attenzione è quella che porta in casa Tottenham. Gli ‘Spurs’ sembrano vicini a chiudere per Hojbjerg, capitano del Southampton seguito in passato anche dagli uomini mercato nerazzurro. Una situazione che qualora dovesse concretizzarsi potrebbe liberare uno tra Sissoko e Ndombele, mediano con le caratteristiche perfette per Conte. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Difficile che Levy svaluti i propri investimenti, motivo per cui non è da escludere uno scambio con Skriniar coinvolto vista l’annata sottotono e la necessità di Mourinho di avere un nuovo difensore dopo l’addio di Vertonghen. Occhio però anche a Brozovic, stimato dallo ‘Special One’. Il croato infatti potrebbe essere l’alternativa da far rientrare nell’eventuale affare.

