Un rinforzo fisico in mediana, oltre al colpo Tonali. Questa la richiesta di Antonio Conte alla società per il centrocampo dell’Inter nella prossima stagione. E’ il desiderio del tecnico salentino – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – rimane N’Golo Kante dal Chelsea. Il francese campione del mondo non sarebbe più nella lista degli incedibili di Lampard, anche se per strapparlo ai ‘Blues’ serviranno almeno 60 milioni di euro.

Sempre dal Chelsea l’Inter segue l’ex Milan Bakayoko, nell’ultima stagione in prestito al Monaco, e il baby nigeriano Ndidi. Al momento inavvicinabile invece Pogba, vicino ad un faraonico rinnovo con il Manchester United e per il quale si sarebbe arresa anche la Juventus.

