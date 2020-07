Borja Valero è una delle sorprese positive di questo ultimo periodo nerazzurro. Non è dunque da escludere che lo spagnolo possa restare

L’Inter in questo finale di stagione ha riscoperto le qualità di Borja Valero che in punta di piedi è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio alla corte di un Conte che sembra apprezzarne sempre di più l’impegno. Una situazione che starebbe addirittura cambiando le carte in tavola dopo mesi in cui il destino dello spagnolo sembrava ormai segnato verso la scadenza naturale del contratto e il conseguente addio all’Inter. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto sottolineato però da ‘Tuttosport’ sta prendendo piede in società l’idea del prolungamento per un’altra stagione in quanto Valero conosce il gioco di Conte e ha convinto a suon di prestazioni senza considerare il fatto che sa giocare sia del 3-5-2 che 3-4-1-2. Un atteggiamento che potrebbe essere premiato.

