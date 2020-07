Calciomercato Milan, Milenkovic è il primo nome di Pioli per la difesa

Milan a caccia di un difensore, Milenkovic della Fiorentina piace molto a Pioli: può rappresentare il giusto jolly difensivo

Conquistata l’Europa League e riconfermato Stefano Pioli, il Milan punta ora a piazzarsi al quinto posto davanti alla Roma per evitare i preliminari della competizione. Preliminari che però, a differenza degli altri anni, coinciderebbero con l’inizio della nuova stagione (a metà settembre). Nel frattempo però la riconferma di Pioli è un segnale importante anche in chiave mercato. Se da un lato crescono le possibilità di una riconferma di Zlatan Ibrahimovic, dall’altro ecco spuntare la richiesta del tecnico per la difesa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Milenkovic in cima alla lista

Stando a quanto riporta ‘Tuttosport’, il primo nome fatto dal tecnico emiliano per rafforzare la retroguardia è Nikola Milenkovic. Il serbo della Fiorentina può rappresentare un importante jolly difensivo. In grado di giocare sia a destra che centrale, il non ancora 23enne nato a Belgrado sarebbe la prima scelta di Pioli. La Fiorentina lo valuta 30 milioni di euro. Si è parlato anche di lui oltre che della situazione di Ante Rebic, per cui il Milan ha incontrato l’agente Ramadani, con il club viola direttamente coinvolto visto che gli spetta il 50% della rivendita dell’attaccante croato. Al termine del campionato non è da escludere un nuovo incontro tra le due società, anche se il Milan studia alternative sia in mezzo che a destra.

Al centro piacciono i francesi Fofana e Todibo, mentre a destra il nome più caldo è quello di Emerson Royal, brasiliano del Real Betis. Il Milan si è recentemente incontrato con gli agenti del terzino, che sono gli stessi anche di Marc Roca, centrocampista dell’Espanyol. Sulla destra un’alternativa porta poi a Dumfries del Psv Eindhoven.

