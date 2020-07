Calciomercato Inter, ‘caso’ Lautaro: rottura e addio | Le ultime dalla Spagna

Nuove clamorose indiscrezioni dalla Spagna su Lautaro Martinez. Barcellona sempre pronto a chiudere e lui ad andare allo scontro con l’Inter

Lautaro Martinez dovrebbe riprendersi una maglia da titolare nel match contro il Genoa in programma stasera alle 19.30 al ‘Ferraris’. Nel frattempo in Spagna tornano a parlare del suo approdo al Barcellona. Possibile? No, per ‘Sport’ certo. Secondo il media catalano l’affare potrebbe andare in porto nelle prime settimane di agosto, coi blaugrana non intenzionati però ad andare oltre i 65 milioni di euro forti dell’accordo totale con l’argentino. Ricordiamolo l’accordo: contratto quinquennale da circa 12 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Inter, Lautaro dirà no al rinnovo: ‘rottura’ in vista con l’obiettivo Barcellona

In questi mesi Marotta ha provato a gettare acqua sul fuoco, sottolineando sempre e comunque un aspetto: ovvero che il classe ’97 non ha mai chiesto la cessione. ‘Sport’ invece non la pensa così, per il quotidiano spagnolo Lautaro e il suo entourage sono già usciti allo scoperto chiedendo la cessione al Barça. Si parla chiaramente di rottura e addio, visto che l’ex Racing non accetterà il rinnovo contrattuale – con ingaggio sui 5,5 milioni – che gli proporrà la società targata Suning a fine stagione. Con questa mossa, il numero dieci metterebbe spalle al muro l’Inter, obbligandola di fatto a venderlo.

