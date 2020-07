Calciomercato Inter, sogno Messi: il papà può fare da apripista

In casa Inter si riaccende il sogno Leo Messi: l’argentino può liberarsi gratis tra un anno e il padre può fare da apripista all’affare

Prima dei passaggi di proprietà, Leo Messi era il grande sogno del presidente Massimo Moratti. Un sogno che non è però mai tramontato e che può ravvivarsi anche sotto la presidenza di Steven Zhang. Ad alimentare le voci di un possibile approdo all’Inter, il fatto che il padre del fuoriclasse argentino abbia deciso di trasferire a Milano la sede dei propri affari. Messi però non ha rotto con il Barcellona, anche se la firma sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 stenta ad arrivare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco perché, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, papà Jorge può fare da apripista e portare il figlio a Milano a parametro zero tra un anno. Firmando l’ultimo contratto nel 2017, la ‘Pulga’ ha detto sì a una clausola da 700 milioni ma ha avuto l’ok dai catalani per potersi liberare gratis alla fine di ogni stagione, informando il club entro il 31 maggio. L’argentino non ha fatto pervenire alcuna comunicazione al club, ma i rapporti con il presidente Bartomeu non sono affatto migliorati. La mancata conquista della Liga ha deluso l’argentino e se non dovesse arrivare una vittoria in Champions League, i rapporti potrebbero diventare ancora più tesi.

Calciomercato Inter, sogno Messi: il piano

Ecco dunque che in questo senso tutto ciò potrebbe rivelarsi un assist per la dirigenza interista. Lo sbarco di Jorge Messi a Milano è avvolto dal mistero, ma l’intento sembra proprio essere quello di ottenere dei vantaggi fiscali. E gli sconti italiani rappresentano un’importante alternativa da considerare per l’argentino. Messi sarebbe la risposta interista a Cristiano Ronaldo e alla Juventus. Suning ci pensa, ma visto lo stipendio del giocatore, il budget societario va necessariamente alzato.

Ecco perché dunque dovrà essere nel caso la famiglia Zhang a dover fare il primo passo. Da Barcellona e da Milano, dove papà Jorge ha portato i suoi affari, possono arrivare segnali importanti, ma dovrà in primis essere la proprietà nerazzurra a muoversi in maniera importante.

