Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | Moses può restare in Serie A

L’Inter non dovrebbe riscattare il nigeriano Moses. Il futuro dell’esterno di proprietà del Chelsea potrebbe però essere ancora in Italia. Contatti con la Roma

A meno di colpi di scena Victor Moses non verrà riscattato dall’Inter. Voluto fortemente da Conte a gennaio, dopo che il tecnico lo aveva avuto con sé al Chelsea vincendo insieme la Premier nel 2016/2017, l’esterno nigeriano non ha convinto finendo spesso ai box per problemi fisici. Del resto i nerazzurri hanno deciso di puntare tutto su Hakimi, comprandolo dal Real Madrid per circa 45 milioni di euro bonus inclusi, con Candreva confermatissimo come prima alternativa al marocchino. Insomma, a destra lo spazio non ci sarà.

Calciomercato Inter, Moses idea della Roma: le ultime

Il futuro di Moses potrebbe però essere ancora in Italia. Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il 29enne stuzzica la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi sono alla ricerca di una opzione di riserva a Bruno Peres, ora considerato un titolare inamovibile dal tecnico portoghese. Ci sarebbero già stati dei contatti esplorativi per Moses, che alla fine della stagione rientrerà al Chelsea seppur solo virtualmente.

Non rientra nei piani, tanto che i ‘Blues’ sono di nuovo alla ricerca di un potenziale acquirente. Moses, che piace a Fonseca anche perché congeniale al 3-4-2-1, è in scadenza nel giugno 2021, per cui i londinesi punteranno alla cessione a titolo definitivo ‘accontentandosi’ probabilmente pure di 5-6 milioni di euro, la metà della cifra che era stata stabilita con l’Inter per il riscatto. Prima di un eventuale tentativo concreto, la Roma dovrebbe liberarsi dei terzini destri che ha già sul groppone e su cui non punta, vedi Florenzi e Karsdorp di rientro rispettivamente da Valencia e Feyenoord ma anche Santon. Zappacosta, sempre di proprietà del Chelsea, potrebbe invece non essere riscattato.

