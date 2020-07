Calciomercato Milan, contatto con l’Eintracht per Rebic

Oggi un nuovo contatto tra Milan ed Eintracht Francoforte: si parlerà dello scambio tra Rebic ed Andre Silva

Con 12 reti nel 2020 tra campionato e Coppa Italia, Ante Rebic è stato uno dei grandi protagonisti della seconda parte di stagione del Milan. Il croato, oggetto misterioso della prima parte dell’anno, è letteralmente esploso nel girone di ritorno. L’ex attaccante della Fiorentina ha convinto il Milan, che è intenzionato a portarlo a Milano a titolo definitivo. La dirigenza rossonera ha incontrato l’agente del giocatore, Fali Ramadani. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Oltre al Milan, che preme per trattenere il giocatore, è lo stesso Rebic a voler restare in rossonero. Ecco perché il club meneghino spinge per acquistare l’attaccante croato prima della scadenza del prestito biennale pattuito con l’Eintracht Francoforte. In Germania è finito Andre Silva, che ha disputato un’ottima stagione. Ecco perché entrambi i club potrebbero concretizzare un trasferimento a titolo definitivo. Come riferisce ‘Tuttosport’, oggi ci sarà un contatto telefonico diretto tra le due società. Si parlerà dello scambio tra i due calciatori, con la Fiorentina diretta interessata, visto che ai viola spetta addirittura il 50% sulla rivendita del croato.

