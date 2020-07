Per il Milan arriva un’altra proposta per Bennacer: il centocampista algerino potrebbe finire in uno scambio che non farebbe piacere alla Juventus

Ismail Bennacer continua ad attirare l’attenzione dei grandi club europei. Il centrocampista algerino è da tempo nel mirino del Paris Saint-Germain e su di lui ci sarebbe anche il Manchester City, ma non solo. Anche il Chelsea avrebbe messo gli occhi sull’ex Empoli, che piace molto a Lampard. I Blues vorrebbero aggirare l’ostacolo rappresentato dai 50 milioni della clausola, inserendo nell’operazione delle contropartite tecniche. Tra queste spicca il nome di Jorginho, ex Napoli e da tempo obiettivo per la mediana della Juventus. L’italo-brasiliano è ormai da tempo fuori dal progetto dei Blues che invece vede Bennacer come profilo ideale secondo Lampard.

Ad oggi, ci sono state semplici chiacchierate tramite intermediari e i Blues non hanno mosso ancora nessun passo ufficiale. Fronte Milan la posizione sull’algerino non cambia. Per i rossoneri Bennacer è incedibile, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili.