Il calciomercato Milan lavora al riscatto di Rebic, con Andre Silva verso l’Eintracht; le ultime

Il Milan lavora al riscatto di Ante Rebic. Autore di dodici gol con la maglia rossonera nel 2020, l’attaccante è approdato a Milano la scorsa estate con la formula del prestito biennale nell’ambito dell’operazione che ha portato Andre Silva all’Eintracht. Così, dopo averne apprezzate le qualità agli ordini di Pioli, la società rossonera sembra pronta ad acquistarlo in via definitiva: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Milan, riscatto Rebic: le ultime

Come anticipato da Calciomercato.it, l’affare tra Milan ed Eintracht Francoforte procede spedito e presto potrebbe esserci la fumata bianca. Nelle prossime ore, conferma ‘Tuttosport’, ci sarà un contatto telefonico con l’Eintracht per aggiornarsi sulla vicenda. Novità decisive sono dunque attese in breve tempo.

