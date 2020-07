Dopo lo scambio Arthur-Pjanic, continuano le voci su possibili nuovi affari tra Juventus e Barcellona, ecco l’ultima suggestione di Don Balon

La sconfitta in campionato contro l’Udinese ha reso ancora più evidente il risentimento dei tifosi della Juventus nei confronti dei giocatori che hanno deluso maggiormente. Chi già da tempo finito sulla graticola dei sostenitori bianconeri è sicuramente Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina, alle prese con un possibile cambio di agente, non è mai riuscito a ripagare in toto la fiducia datagli da Maurizio Sarri nelle ultime giornate e il suo futuro sembra sempre più lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, Don Balon: Bernardeschi chiama il Barcellona

Inserito anche nelle trattative per Milik, Zaniolo e altri obiettivi juventini come potenziale moneta di scambio, l’attaccante mancino sarebbe al centro di un ritorno di fiamma del Barcellona. Secondo ‘Don Balon’, infatti, stanco della sua situazione in bianconero, sarebbe stato lo stesso giocatore ad offrirsi al club catalano, memore dell’interessamento della passata stagione e delle voci registrate il mese scorso durante la trattativa Arthur-Pjanic.

