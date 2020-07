Alla ricerca di rinforzi offensivi, la Juventus ha messo nel mirino anche Raul Jimenez, ma la concorrenza è tanta

Con Gonzalo Higuain ormai destinato a fare i bagagli, la Juventus continua a scandagliare il mercato europeo per reperire un centravanti di ruolo in vista della prossima stagione. Sono diversi i nomi segnati sul taccuino di Fabio Paratici e si passa dalle soluzioni italiane (rappresentate da Dzeko, Milik e Zapata in particolare), a quelle estere, passando per le possibili occasioni a parametro zero (Cavani). Per quanto riguarda la Premier League, un profilo che stuzzica molto il club torinese è quello di Raul Jimenez.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal fa sul serio per Jimenez

L’attaccante messicano piace anche al Manchester United e in Spagna, ma il valzer delle punte potrebbe chiamare in causa anche un’altra big. ‘Le10sport.com’, infatti, ricordando anche l’interessamento bianconero per Alexandre Lacazette, parla di un concreto interessamento dell’Arsenal per il bomber del Wolverhampton. Un doppio intreccio di mercato, dunque, sull’asse Torino-Londra che potrebbe regalare sorprese interessanti.

