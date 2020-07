Udinese-Juventus, i convocati di Sarri: out Higuain

Questa sera basterà una vittoria alla Juventus per assicurarsi il nono scudetto di fila. Intanto Sarri ha diramato l’elenco dei convocati

Alle 19.30 la Juventus scenderà in campo ad Udine per affrontare la squadra di Gotti e provare a mettere la parola fine sulla questione scudetto. A Ronaldo e soci basta infatti un successo dopo il pari di ieri dell’Inter contro la Fiorentina. Per la gara di oggi però Maurizio Sarri, come anticipato, dovrà rinunciare a Gonzalo Higuain fermo per infortunio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Momblano: “Già tirate le somme su Sarri”

Il tutto è stato confermato dallo stesso sito ufficiale della Juve che ha diramato l’elenco dei convocati dove figurano diversi ragazzi dell’under 23:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral, Coccolo.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Zapata colpo per Ronaldo e segnale a Sarri – Ultime CM.IT

Calciomercato, ESCLUSIVO Anguissa: riscatto e cessione | Sfida Juventus-Zidane