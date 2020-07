Pericolo francese per il calciomercato Milan e Napoli, Jovic piace al Monaco; le ultime

Concorrenza folta per Luka Jovic, bomber 22enne del Real Madrid. Se in Italia restano vivi gli interessi di Napoli e Milan, in Francia, riporta ‘FootMercato’, la stella serba sarebbe stata proposta dal suo agente al Monaco, dove il nuovo allenatore Niko Kovac apprezzerebbe le sue doti: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, confermata anticipazione CM.IT: incontro per Jovic e non solo

Calciomercato Milan e Napoli, pericolo Monaco per Jovic: le ultime

Kovac dovrebbe avere pieni poteri sulle scelte di mercato, il suo gradimento per Jovic potrebbe dunque spingere la società a fare uno sforzo. Intanto, come già anticipato da Calciomercato.it, anche il Napoli punta Jovic e prepara l’offerta da 40 milioni di euro: De Laurentiis, accolto anche il placet tecnico di Gattuso, lo segue come alternativa a Osimhen. Già da settimane, inoltre, anche il Milan segue Jovic: il suo profilo piaceva molto a Rangnick, che però non siederà sulla panchina dei rossoneri, i quali hanno confermato la permanenza di Pioli. Per le due italiane, quindi, si aggiunge l’ostacolo francese nella corsa al giovane talento.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ‘coabitazione’ Rangnick-Pioli | Le ultime di CM.IT

Calciomercato Napoli, Manchester City su Koulibaly | Confermate anticipazioni CM.IT

Calciomercato Milan, lotta City-Psg per Bennacer: l’arma di Guardiola